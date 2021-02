Były piłkarz PSG Jese Rodriguez zdradził, że jego zdaniem Kylian Mbappe zagra kiedyś w Realu Madryt. "Królewscy" marzą o sprowadzeniu Francuza, lecz czy zdołają tego dokonać już latem tego roku?

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Ligue 1. RC Lens - Olympique Marsylia 2-2. Skrót meczu (ELEVEN SPORTS). Wideo Eleven Sports

Jese przypomniał o sobie podpisując kontrakt z UD Las Palmas. Do tej pory przez niemal dwa miesiące - po odejściu z PSG - pozostawał bezrobotny.



Hiszpan jest wychowankiem Realu Madryt, w którym zaliczył wiele obiecujących występów. Jego karierę brutalnie przerwała jednak kontuzja, po której nie wrócił już do najwyższej dyspozycji.



Po dołączeniu do Las Palmas 27-latek udzielił wywiadu między innymi rozgłośni Cadena COPE. Podczas rozmowy stwierdził, że w jego opinii Kylian Mbappe na pewno będzie kiedyś piłkarzem Realu Madryt.



- Gdy Kylian zaczął śledzić poczynania Realu Madryt, miał 16 lat. Wciąż grał tam Cristiano Ronaldo, który jest jego idolem. Uwielbia Real i jestem pewien, że pewnego dnia zagra dla tej drużyny - przyznał Jese.



Mbappe jest łączony z ekipą "Królewskich" już od kilku lat. Wciąż nie wiadomo jednak czy Francuz ostatecznie trafi na Santiago Bernabeu. Sam zawodnik - którego kontrakt z PSG wygasa w 2022 roku - przyznał, że nie wyklucza związania się z PSG na dłuższy czas.



- Prowadzimy rozmowy z klubem, aby znaleźć najlepsze rozwiązanie. Nie chcę podpisać umowy tylko po to, aby za rok powiedzieć, że odchodzę. Jeżeli przedłużę kontrakt, to zostanę tutaj na długo - stwierdził 27-letni gwiazdor .





Zobacz Interia Sport w nowej odsłonie

Reklama

Sprawdź!

TB



Ligue 1 - wyniki, terminarz, tabela, strzelcy