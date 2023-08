PSG idzie na wojne z Mbappe. Najpierw odsunięcie od składu, a teraz to

Mistrzowie Francji w tej wojnie stoją na przegranej pozycji, ponieważ mają do wyboru tylko dwie opcje, z których żadna nie jest dla nich korzystna. Pierwsza to sprzedanie Kyliana Mbappe już tego lata za cenę mniejszą niż wynosi jego rzeczywista rynkowa wartość. Druga, ta o wiele gorsza, to przetrzymanie go w klubie przez kolejny rok i pozwolenie mu na odejście za darmo po sezonie 2023/24.