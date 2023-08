PSG idzie na otwartą wojnę z Mbappe. Klub postanowił zagrozić piłkarzowi

Na niekorzyść PSG działa sam piłkarz, który nie planuje nigdzie się ruszać i chce pozostać w stolicy Francji na kolejny sezon. "Le Parisien" zdradza, że w ostatni wtorek Mbappe miał przekazać tę wiadomość prezydentowi klubu. Zdaniem dziennikarzy rozmowa ta nie miała należeć do przyjemnych. Nasser Al-Khelaifi nie wyobraża sobie jednak, by 24-latek został w zespole na następny rok, dlatego przy pomocy wszelkich narzędzi próbuje wymusić na nim zmianę decyzji. Najpierw młody snajper został odsunięty od pierwszej drużyny, a kilka dni temu z Parc des Princes zdjęto plakat przedstawiający wizerunek gwiazdora . Dodatkowo w oficjalnym sklepie na stadionie PSG miała zniknąć z oferty koszulka z nazwiskiem Mbappe na plecach. Swoje trzy grosze chcą także wtrącić kibice paryskiej ekipy, którzy zapowiedzieli, że podczas ligowego meczu z Lorient planują zgotować napastnikowi niemiłe powitanie .

PSG wysłało do Mbappe list. Klub grozi, że rozpocznie serie zwolnień

Jak się okazuje, mistrzowie Francji wykonali kolejny krok do przodu w celu "przekonania" Mbappe do natychmiastowego transferu. Według informacji, do których dotarło "L'Equipe", piłkarz miał otrzymać list, w którym szefostwo klubu tłumaczy, dlaczego odejście w obecnym okienku transferowym będzie najlepszym ruchem dla wszystkich. Prócz powoływania się na wartości PSG grozi, że jeśli reprezentant "Trójkolorowych" zostanie w drużynie, to niektóre osoby zatrudnione w Paris Saint-Germain stracą pracę. Dodatkowo podkreślono, że ewentualne pozostanie zawodnika będzie kosztować PSG aż 160 milionów euro.