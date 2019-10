Christian Eriksen odmówił przedłużenia kontraktu z Tottenhamem i od dłuższego czasu łączony jest z Realem Madryt, ale "Królewskich" mogą uprzedzić szefowie PSG, którzy też chcą pozyskać duńskiego pomocnika.

Eriksen chce opuścić Tottenham i odrzucił ofertę przedłużenia kontraktu na znacznie lepszych warunkach niż ma teraz. Jego klub oferował mu zarobki na poziomie 200 tys. funtów tygodniowo, ale Duńczyk uznał, że korzystniej będzie dla niego poczekać i latem 2020 roku odejść za darmo.

Mając kartę na ręku mógłby wynegocjować wyższy kontrakt i jeszcze skasować premię za samo złożenie podpisu pod umową.

Nie jest to korzystny scenariusz dla Tottenhamu, który wolałby sprzedać piłkarza w zimowym okienku transferowym i wykorzystać ostatnią okazję, by zarobić na jego odejściu.

Jak przekonują brytyjskie media, okazję może chcieć wykorzystać PSG, który włącza się do walki o pomocnika. Do tej pory Eriksen najczęściej wiązany był z transferem do Realu Madryt, którego przebudowy podjął się trener Zinedine Zidane. Francuz chciałby sprowadzić do środka pola Paula Pogbę z Manchesteru United i właśnie Eriksena.



Duńczyka chce jednak też ekipa mistrzów Francji. Szef PSG Nasser Al-Khelaifi musiałby jednak najpierw zrobić miejsce w kadrze dla Eriksena. Spośród pomocników głównymi kandydatami do opuszczenia paryskiego klubu są Julian Draxler i Leandro Paredes, którzy nie mogą liczyć na regularne występy w barwach paryskiego giganta.



