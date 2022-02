Kylian Mbappe był celem drugiego największego transferu w dziejach piłki nożnej - kiedy piłkarz przechodził w 2018 roku z Monaco do PSG, kosztował zawrotne 180 mln euro. Tylko Neymar, który dołączył do "Les Parisiens" rok wcześniej, kosztował więcej. Co ciekawe wartość 23-latka - także patrząc przez wzgląd wydawanej na niego pensji - zdaje się tylko rosnąć.

Ligue 1. Kylian Mbappe ma dostać od PSG największą tygodniówkę świata

Jak informuje brytyjski "The Independent" zarząd PSG, na czele z prezesem Nasserem Al-Khelaïfim, ma zamiar dla Mbappe po raz kolejny rozbić bank i przyznać mu gigantyczną tygodniówkę - według dziennika wynoszącą z całą pewnością ponad 500 tys. funtów, a nawet oscylującą bliżej jednego miliona. W przeliczeniu na euro - a więc walutę używaną we Francji - wychodziłoby 1,2 mln.



To oznacza, że Mbappe zostałby najlepiej opłacanym piłkarzem świata - wyprzedzając zarówno swojego kolegów z zespołu, Neymara i Messiego, jak i chociażby Cristiano Ronaldo. Dlaczego paryżanie chcą łożyć na niego aż tyle pieniędzy?



Obawiają się oni po prostu, że piłkarz, za którego można by "wyciągnąć" nawet setki milionów euro opuści ich latem zupełnie za darmo, co byłoby bez wątpienia rynkową porażką, nie mówiąc już o stracie wielkiego talentu, jakim jest bez wątpienia 23-latek. Francuz jest bowiem na celowniku wielu wielkich europejskich ekip, a zwłaszcza Realu Madryt.



PSG chce się ustrzec przed oddaniem Mbappe za darmo. Real Madryt czuwa nad sytuacją

"Królewskim" od dawna marzy się zakontraktowanie tego zawodnika i byli blisko zrealizowania swojego planu ostatniego lata - wówczas jednak PSG blokowało przenosiny poprzez śrubowanie co chwila wymagań finansowych.



"Les Parisiens" sporo ryzykują, bowiem już w czerwcu ich podopieczny będzie mógł zostać wolnym agentem. Grają więc va banque - i być może mocne uderzenie w tony finansowe będzie czymś, co przekona ostatecznie Mbappe do pozostania na Parc des Princes...



Kylian Mbappe we wszystkich rozgrywkach w tym sezonie zanotował już 22 bramki i 16 asyst.

