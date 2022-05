Przyszłość Milika jest już znana! Francuskie media nie mają wątpliwości

Drużyna Arkadiusza Milika wykorzystała potknięcie AS Monaco, które w ostatnich minutach wieńczącego sezon meczu z Lens straciło gola na 2-2, przez co spadło na trzecie miejsce w tabeli. Tytuł wicemistrza Ligue 1 zapewnił Olympique Marsylia automatyczny awans do kolejnej edycji Ligi Mistrzów .

Arkadiusz Milik pozostanie w Olympique Marsylia. Francuzi wskazują na jeden powód

To właśnie najważniejszy czynnik, który ma zatrzymać Arkadiusza Milika na Stade Velodrome - pisze "L'Equipe". Gra w Champions League jest bowiem absolutnym priorytetem dla 28-letniego reprezentanta Polski.

Po części potwierdzają to słowa, które Arkadiusz Milik zamieścił w poście w mediach społecznościowych po zakończeniu rozgrywek.

- To był wymagający sezon z dobrymi i trudnymi chwilami. Ale w końcu osiągnęliśmy nasz główny cel, czyli powrót do Ligi Mistrzów. Moi koledzy z drużyny i ja zrobiliśmy co w naszej mocy, aby nasz klub i nasi wspaniali kibice byli dumni - napisał Polak.

W kampanii 2021/22 Milik zanotował w barwach OM 37 spotkań, strzelił w nich 20 goli i dorzucił do tego dwie asysty.