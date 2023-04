Przyjaciel Messiego o przyszłości piłkarza. Ujawnia możliwe scenariusze

Lionel Messi jest jednym z najlepszych piłkarzy na świecie. Argentyński gwiazdor bryluje na stadionach w barwach swojego kraju, jednak w piłce klubowej sytuacja nie wygląda aż tak kolorowo. Po wielu latach gry w Hiszpanii w 2021 roku urodzony w Rosario zawodnik przeniósł się do Francji, gdzie zasilił szeregi klubu Paris Saint-Germain . Niestety, transfer ten nie był strzałem w dziesiątkę. Kapitan "Albicelestes" nie ma dobrego kontaktu z kibicami PSG, co więcej jego klub po raz kolejny nie będzie miał szansy walczyć o triumf w Lidze Mistrzów . Paryżanie w ⅛ finału przegrali z jednym z najlepszych klubów w Niemczech, Bayernem Monachium.

Co z przyszłością Leo Messiego? Przyjaciel piłkarza zabrał głos

Argentyńczyk dodał, że bardzo prawdopodobny jest powrót jego przyjaciela do klubu, w którym spędził on najwięcej czasu. Chodzi oczywiście o FC Barcelonę.

Martin podkreślił, że powrót do Hiszpanii dobrze wpłynął by nie tylko na piłkarza, ale również na jego bliskich. "Sytuacja polityczna we Francji nie jest łatwa. Sprawy się pogarszają, pojawiają się protesty. Paryż został zasypany dziesięcioma tonami śmieci, po ulicach biegają szczury. Codziennie słychać głosy sprzeciwu. Messi i rodzina mieszkają w Neuilly-Sur-Seine, jak wielu innych piłkarzy. Gdy mieszkasz w Paryżu, chcesz się cieszyć tym miejscem, a nie chować w domu. Paryż obecnie nie sprzyja udanemu życiu rodzinnemu " - oznajmił.

Opcja numer cztery to z asilenie szeregów klubu Inter Miami. Jak przyznał Christian Martin, Leo Messi i jego bliscy już wcześniej ujawnili, że chcieliby zamieszkać w Stanach Zjednoczonych. Dla rodziny Argentyńczyka byłoby to więc spełnienie marzeń.

Propozycja Davida Beckhama mogłaby obejmować udziały w klubie. Amerykanie wraz z Meksykanami i Kanadyjczykami organizują następny mundial, dlatego nie wykluczałbym Miami. Leo zawsze chciał doświadczyć życia w USA, tak samo jak jego rodzina. Miami to wspaniałe miejsce. Jest tam spora społeczność latynoamerykańska, klub się rozwija, pojawia się coraz lepsza rywalizacja pod względem sportowym. Do tego Leo nie jest już dzieckiem, dlatego spróbowanie się w MLS jest kuszące

Dziennikarz zdradził, że ostatnią możliwą opcją dla Leo Messiego jest powrót do klubu, w którym utytułowany piłkarz stawiał pierwsze kroki w futbolu. Chodzi o zespół Newell's Old Boys. "Leo opuścił Argentynę w wieku 13 lat, nigdy nie grał tam na profesjonalnym poziomie. Newell's Old Boys to klub, któremu Leo i jego rodzina zawsze kibicowała. Bardzo by chciał tam zagrać" - podkreślił.