Lionel Messi zdobył w niedzielę ostatnie trofeum, jakiego mu brakowało w jego bogatej karierze. Wygrał mistrzostwo świata po finale z Francją. To pierwszy wygrany mundial Argentyny od 1986 roku i czasów Diego Maradony.

Messi odpocznie. Przywilej mistrza świata

Teraz 35-latek otrzyma zasłużony czas na regenerację organizmu. Jak podaje "Le Parisien", gwiazdor Paris Saint-Germain otrzymał od klubu specjalny plan na najbliższe tygodnie. Zakłada on dziesięć dni wolnego. Potem ma trenować indywidualnie, a na końcu wrócić do zajęć z resztą zespołu.

Jak czytamy we wspomnianym dzienniku, nie należy się spodziewać Messiego z powrotem na boiskach szybciej niż w połowie stycznia. Oznaczałoby to, że opuści on ligowe mecze ze Strasbourgiem, Lens, Angers oraz pucharowe przeciwko Chateauroux.