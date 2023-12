Jednym z ciekawszych spotkań 14. serii gier w Ligue 1 było spotkanie RC Lens z pogrążonym w kryzysie Lyonem. Tuż przed pierwszym gwizdkiem sędziego to aktualni wicemistrzowie Francji byli murowanymi faworytami do zgarnięcia kompletu oczek, jednak 90. minut zaciętego widowiska udowodniło, że popularni "Les Gones" nie będą składać broni i do ostatniej kolejki powalczą o ligowy byt.