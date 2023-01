Przemysław Frankowski wśród najlepszych we Francji

Frankowski - piłkarz o trzech płucach

Neymar najlepszy, ale Frankowski niedaleko

To pierwszy raz kiedy w tej gazecie reprezentant Polski dostał tak wysoką notę. Ale za swoje dotychczasowe występy również był wysoko oceniany. Miał aż siedem "siódemek". Najsłabiej - na "trójkę" wypadł w meczu 11. kolejki z Montepellier.

W "L’Equipe" Frankowski ma średnią ocen 6,0 w 14 meczach. A to oznacza, że w klasyfikacji wszystkich piłkarzy Ligue 1 zajmuje 10 miejsce. Pierwszy jest Neymar (średnia not 7,0), drugi Leo Messi (6,92), a trzeci pomocnik Lille Remy Cabella (6,5).

Lens goni PSG

RC Lens po zwycięstwie z PSG pozostaje na drugim miejscu w tabeli. Ma już jednak tylko cztery punkty straty do lidera z Paryża. I jak można się zorientować po reakcjach we Francji paryżanie wcale nie będą mieli łatwo, by tę przewagę zachować.