Półmetek rywalizacji w Ligue 1 już za nami - po 19 kolejkach liderami rozgrywek jest - raczej bez zaskoczenia - Paris Saint-Germain, które z 14 zwycięstwami, czterema remisami i jedną porażką uzbierało na swoim koncie 46 punktów.

Wyrównana walka miała miejsce tuż za plecami "Les Parisiens" - dwie kolejne ekipy w tabeli, czyli OGC Nice i Olympique Marsylia zgarnęły dokładnie po 33 punkty, a tuż za nimi uplasowały się kolejno Rennes i Montpellier (po 31 punktów).



Ligue 1. Przemysław Frankowski odnalazł się we Francji

RC Lens było co prawda dopiero dziewiąte w tabeli, ale to nie przeszkodziło sympatykom francuskiego futbolu wybrać aż trzech graczy "Les Artesiens" do grona najlepszej jedenastki pierwszej połowy sezonu 2021/2022. Wśród nich był Przemysław Frankowski.



Polak do Lens trafił latem zeszłego roku z Chicago Fire i z pewnością można powiedzieć, że całkiem dobrze zaaklimatyzował się w swoim nowym klubie - zagrał w każdym możliwym spotkaniu ligowym, notując cztery bramki i cztery asysty.



Ligue 1. Postawa RC Lens ceniona przez kibiców

Oprócz niego z RCL wyróżniono także prawego pomocnika Jonathana Claussa i środkowego pomocnika Seko Fofanę. "Les Artesiens" w topowej jedenastce rundy jesiennej mieli więc - obok Olympique Marsylia - najwięcej przedstawicieli.



Tak prezentuje się pełny skład wybrany przez kibiców:



Ligue 1. Przemysław Frankowski i RC Lens wracają do rywalizacji

Teraz przed Przemysławem Frankowskim i Lens kolejne wyzwania. Na pierwszy ogień pójdzie starcie na własnym terenie z Rennes - mecz zostanie rozegrany 8 stycznia o godz. 21.00.



Ostatnia kolejka Ligue 1 powinna zostać rozegrana planowo 21 maja. Być może niedługo potem będziemy mogli cieszyć się także z wyboru Przemysława Frankowskiego do jedenastki sezonu, o ile Polak utrzyma swoją dobrą dyspozycję.



Paweł Czechowski