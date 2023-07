Przełom w transferze Kyliana Mbappe? Media donoszą o rozmowach

Niedawno 24-letni napastnik oświadczył, że wypełni dwuletnią umowę, natomiast nie chce skorzystać z dodatkowego roku. Takie postawienie sprawy bardzo zdenerwowało włodarzy PSG. Oznaczałoby bowiem, że piłkarz w 2024 będzie mógł odejść za darmo. Prezes Nasser al-Khelaifi jest stanowczy i domaga się, aby w takim razie Mbappe sprzedać teraz albo niech przedłuży kontrakt. I za karę nie zabrał go na tournee do Japonii i Korei Południowej.

Jak podał hiszpański dziennik "AS" Al-Hilal już wykonał pierwszy krok w kierunku napastnika. Przedstawiciele obu stron mieli bowiem zacząć rozmowy. Saudyjczycy są gotowi przeznaczyć na ten transfer 700 mln euro, z czego 300 mln euro trafiłoby do mistrza Francji. Tym samym Mbappe stałby się najdroższym piłkarzem w historii. Obecnie to miano należy do Neymara, za którego PSG zapłaciło Barcelonie 222 mln euro w 2017 roku.