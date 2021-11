Mecz rozpoczął się po myśli paryżan, którzy objęli prowadzenie już w drugiej minucie dzięki bramce Kyliana Mbappe.



W drugiej połowie gospodarze wpadli jednak w tarapaty. Najpierw z boiska wyleciał bramkarz Keylor Navas, a następnie Randal Kolo Muani strzelił piętą gola wyrównującego.





Leo Messi z pierwszym golem w meczu Ligue 1

Piłkarze FC Nantes mogli sprawić niespodziankę, lecz sami wyciągnęli do rywali pomocną dłoń. W 81. minucie Dennis Appiah po zagraniu Messiego podbił piłkę w tak kuriozalny i nieszczęśliwy sposób, że pokonał własnego bramkarza.



W 87. minucie Argentyńczyk sam trafił do siatki, pieczętując triumf PSG.



Zdjęcie As Sportu 2021 - głosowanie /INTERIA.PL



TB





Reklama