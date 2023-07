W ostatnim czasie jest wyjątkowo sporo szumu wokół Paris Saint-Germain . Nie tylko przez transfer Kyliana Mbappe , ale także z powodu szefa klubu Nassera Al-Khelaifiego . W ostatnią środę odbyła się konferencja prasowa, na której Luis Enrique został oficjalnie zaprezentowany nowym trenerem paryskiego zespołu. Spotkanie z dziennikarzami zostało jednak przesunięte o 3 godziny z powodu opóźnienia samolotu Nassera Al-Khelaifiego. Jak się okazuje, nie było to jednak zwykłe opóźnienie lotu. Na lotnisku czekali na prezesa PSG policjanci z Centralnej Dyrekcji do spraw Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej.

Policja przeszukała dom Nassera Al-Khelaifiego

Katarski biznesmen miał nie stawiać oporu w udostępnieniu swojego domu do przeszukania. Według "Mediapart", właściciel klubu był jednak nieobecny podczas rewizji. Całe zajście miało związek z rzekomym porwaniem i torturowaniem francusko-algierskiego lobbysty Tayeba Benabderrahmane'a. W 2020 roku Benabderrahmane miał polecieć do Kataru, by lobować. Według jego zeznać w styczniu został przymusowo zatrzymany w areszcie domowym oraz poddany torturom. Na wolność trafił w listopadzie, gdy podpisał protokół, w którym zapewnił, że nie ujawni niewygodnych dokumentów. Organizatorem całej akcji miał być Al-Khelaifi.