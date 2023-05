Prezes PSG wściekł się na Messiego. Oto prawdziwy powód zawieszenia gwiazdora

Wszystko wskazuje na to, że odejście Lionela Messiego z PSG tego lata jest przesądzone. Kontrakt Argentyńczyka obowiązuje do 30 czerwca i w tym momencie od jego prolongaty dzielą go lata świetlne. Sytuacja stała się jeszcze bardziej oczywista po ostatnim incydencie związanym z zawieszeniem Argentyńczyka przez paryski klub.