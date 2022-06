Prezes odrzucił ofertę na 180 mln euro, bo zna swoją gwiazdę

Napastnik reprezentacji Francji miał być bliski odejścia do Hiszpanii jeszcze w tym roku już na zasadzie wolnego transferu, ale ostatecznie został w Paryżu, przedłużając umowę o trzy lata.

Taka decyzja wywołała poruszenie w Hiszpanii, a Javier Tebas, szef La Liga, złożył nawet na PSG skargę do UEFA w związku z tą sprawą.

"Odrzuciłem w zeszłym roku ofertę Realu wynoszącą 180 milionów euro za Mbappe, bo wiedziałem, że Kylian chce zostać" - mówił Al-Khelaifi, cytowany przez "Marcę".

"Znam go bardzo dobrze. Wiem, co on i jego rodzina chcą. Nie zrobili tego dla pieniędzy. On wybrał grę dla tego miasta" - dodał.

PSG. Nasser Al-Khelaifi o słowach Javiera Tebasa

Prezes PSG odniósł się także do słów Tebasa, który nazwał decyzję Mbappe "obrazą dla piłki nożnej".

"Zrobiliśmy to, bo mogliśmy to zrobić. Nie jest w naszym stylu, aby mówić o innych ligach, klubach czy federacjach. Nie pouczamy nikogo, ale też nie pozwalamy, aby ktoś nas pouczał. Będziemy kontynuować nasz projekt" - stwierdził Al-Khelaifi.