Powrót Leo Messiego i wielkie show. Nie obyło się bez skandalu

W sobotnim meczu 35. kolejki Ligue 1 PSG rozbiło na Parc des Princes ekipę AC Ajaccio 5:0. Do składu paryżan po odbyciu nałożonej przez klub kary wrócił Leo Messi, lecz Argentyńczyk tylko patrzył na to, jak bramki zdobywają jego koledzy. Najskuteczniejszy okazał się Kylian Mbappe, który zanbotował dublet. Obie drużyny kończyły mecz w osłabieniu. W drugiej połowie z boiska wylecieli Achraf Hakimi oraz Thomas Mangani. w wyniku porażki goście oficjalnie spadli do Ligue 2.