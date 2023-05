Powiedział: "U nas kobiety nie mówią tak do mężczyzn". Wyleciał z zespołu

Reprezentant Maroka Zakaria Aboukhlal najpierw odmówił wzięcia udziału w akcji swego francuskiego klubu Toulous FC przeciwko homofobii, a następnie podczas świętowania zdobytego Pucharu Francji powiedział do zastępcy mera miasta Laurence Arribagé, żeby ważyła słowa, bo w jego kraju kobiety nie odzywają się w ten sposób do mężczyzn. To przechyliło szalę.