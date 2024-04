Popis Mbappe nie wystarczył, Monaco odwołało koronację PSG, ale zwrot akcji

Associated Press / © 2024 Associated Press

Ligue 1. FC Lorient - Paris Saint Germain. Przebieg meczu, wynik. Popis Mbappe i Dembele

Kibice kolejne trafienia obejrzeli już po przerwie - w minucie 60. Mbappe dosłownie ośmieszył Nathaniela Adjeia, zakładając mu "siatkę", po czym odegrał do Dembele, który wbił futbolówkę do siatki z bliskiej odległości. W minucie 73. Lorient w końcu odpowiedziało świetnym uderzeniem Muhammada Bamby po asyście Benjamina Mendy'ego, ale nie zdołali już odmienić swego losu.

Ligue 1. AS Monaco - Lille OSC. Przebieg meczu, wynik

Remisu nie udało im się osiągnąć już do końcowego gwizdka, a to oznaczało, że AS Monaco wywalczyło niebywale cenne trzy punkty i dzięki triumfie 1:0 odwołało fetę "Les Parisiens". Piłkarze Luisa Enrique na świętowanie będą musieli poczekać co najmniej do następnej serii gier Ligue 1...