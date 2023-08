Polskie otwarcie ligi francuskiej. Marcin Bułka wyróżniony

23-letni bramkarz ma wiele do zyskania w rozpoczynającym się sezonie. Pierwszy raz od wyjazdu z Polski został numerem 1. Nie spotkało go takie wyróżnienie w Chelsea, do której trafił z Escoli Varsovia jako nastolatek, a potem wśród gwiazd PSG. P o wypożyczeniu, a następnie wykupieniu go z Paryża przez Niceę w ubiegłym roku, nie udało mu się również zostać pierwszym bramkarzem w klubie z Lazurowego Wybrzeża.

Bułka popisał się kilkoma klasowymi interwencjami

"To był bardzo oczekiwany występ i Polak odpowiedział pozytywnie we wszystkich aspektach gry. Był mocny w powietrzu, w grze nogami, dobrze czytał grę i popisał się kilkoma klasowymi interwencjami na linii. Szczególnie będzie zapamiętany za refleks jakim się popisał przy strzale Cabelli w 41. minucie. Przy straconej bramce był bezradny." - opisało występ polskiego bramkarza "L’Eqiupe".

Kibice Nicei wniebowzięci

Barwnie i w podobnie przychylnym tonie opisał to, co zaprezentował w meczu z Lille Bułka lokalny dziennik "Nice-Matin". "Jego parada z 41. minuty rozgrzała kibiców na Populaire Sud (trybuna ultrasów Nicei - przyp. ok), bardzo szczęśliwych, że to on jest numerem 1 w miejsce Kaspera Schmeichela. Był wielki aż do końca tego spotkania, wykazując się ogromną determinacją. Dokładny w powietrzu i bardzo dynamiczny w polu karnym." - czytamy w gazecie, która również dała Polakowi "siódemkę".