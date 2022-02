O transferze Rafała Strączka media pisały już w połowie stycznia, donosząc o testach medycznych polskiego bramkarza. W środę Girondins Bordeaux poinformowało, że od przyszłego sezonu 22-latek będzie bronił barw francuskiego klubu, do którego trafi po wygaśnięciu jego kontraktu ze Stalą Mielec.



Girondins Bordeaux przedstawia swoim kibicom Rafała Strączka jako jeden z obiecujących talentów polskiej piłki. Młody golkiper rzeczywiście wielokrotnie pokazywał drzemiący w nim talent. Tak było chociażby w grudniu, gdy 22-latek obronił dwa rzuty karne w meczu z Bruk-Bet Temalicą Nieciecza.





Rafał Strączek zagra w Girondins Bordeaux. Kolejny polski bramkarz w Ligue 1