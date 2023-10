Polski bramkarz z szansą na duży transfer. Padły niezwykle pochlebne słowa

Klub Marcina Bułki w bieżącym sezonie ligi francuskiej pozostaje niepokonany. W dorobku Nice są cztery zwycięstwa i cztery remisy, dzięki czemu drużyna jest w tabeli tylko za Paris Saint-Germain. Sam Bułka, wcześniej związany z Chelsea i właśnie z PSG, do tej pory nie miał za wielu okazji do tego, by pokazać swój talent. W Nicei Polak został jednak pierwszym bramkarzem i z miejsca zaczął zaskakiwać. Bułka został już przez wielu okrzyknięty mianem odkrycia sezonu i raz po raz udowadnia, że stać go na wiele.