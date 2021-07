​Polska firma z nowymi umowami sponsorskimi. Słynny klub dołącza do Atletico

Logotyp Fagor będzie eksponowany m.in. na oficjalnych strojach sportowych, a także na bandach LED podczas spotkań Olympique Lyon w ramach rozgrywek ligi francuskiej oraz kobiecej Ligi Mistrzyń. Identyfikacja marki pojawi się również w przestrzeni stadionu oraz na stronie internetowej francuskiego klubu. Logo sponsora ma być widoczne podczas wywiadów oraz sesji zdjęciowych piłkarek.

Fagor z Olympique Lyon i Adą Hegerberg

Firma Fagor z Olympique Lyon oraz Adą Hegerberg podpisała umowy na trzy sezony, do końca czerwca 2024 roku. Jak czytamy w komunikacie prasowym, "zawarty kontrakt pozwoli firmie dotrzeć z przekazem komunikacyjnym oraz marketingowym do potencjalnych nabywców marki Fagor we Francji, wspierając jej rozwój na tamtejszym rynku".

- Żeńska drużyna Olympique Lyon ma olbrzymi potencjał komunikacyjny. Na co dzień tylko w mediach społecznościowych dociera do ponad 7,5 mln fanów, m.in. dlatego jestem przekonana, że ta współpraca otwiera przed nami wiele nowych możliwości na tamtym rynku - mówi Alina Jankowska-Brzóska, wiceprezes Grupy Amica.

- Po podpisaniu podobnej umowy partnerskiej z żeńską sekcją Atletico Madryt w kwietniu tego roku, to kolejny krok milowy w rozwoju naszej marki w Europie Zachodniej - mówi Paweł Rydz, dyrektor marketingu Grupy Amica. - Zależy nam na wspieraniu umacniającego się w Europie fempowermentu, czyli megatrendu równościowego, który pokazuje, że kobiety są silne i mogą realizować swoje zawodowe aspiracje na równi z mężczyznami. Jestem pewien, że to właściwy kierunek dla naszej marki również we Francji - dodaje Paweł Rydz.

Świetny czas Olympique Lyon i Ady Hegerberg

Żeńska drużyna Olympique Lyon, wielokrotnie wygrywała mistrzostwo i Puchar Francji, a w sierpniu 2020 roku piąty raz z rzędu i siódmy raz w historii wygrała Ligę Mistrzyń. Ada Hegerberg to norweska piłkarka reprezentująca barwy Olympique Lyon, która w 2018 roku dostała Złotą Piłkę France Football, była też wybierana najlepszą piłkarką Europy w latach 2016-2019. Do dziś należy do niej rekord strzelonych goli w Lidze Mistrzyń (53 gole). Prywatnie Ada Hegerberg jest partnerką piłkarza Lecha Poznań, Thomasa Rogne.

