Policzek dla Kyliana Mbappe. Władze PSG zaczynają dawać upust emocjom

Policzek dla Mbappe. Emocje w PSG puszczają

Cała sytuacja zaczyna być męcząca dla wszystkich. W Paryżu mają już dość negocjacji z gwiazdorem, ciągłych medialnych przepychanek i kolejnych informacji o tym, że chce odejść. Szansą na to, by obie strony były zadowolone, była astronomiczna oferta z Arabii Saudyjskiej, którą jednak Mbappe odrzucił. Pojawiły się również plotki o absurdalnej propozycji wymiany z FC Barcelona, ale i to wydaje się raczej dziennikarska kaczka.