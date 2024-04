Polak został jednym z bohaterów. Wybrano go do jedenastki kolejki

Zwycięska bramka padła już w 25. minucie, ale to nie znaczy, że potem nic się nie działo na stadionie Ludwika II. Dużo pracy miał Majecki , który zanotował aż siedem skutecznych interwencji .

Ligue 1. Radosław Majecki wyróżniony

W sumie Majecki został oceniony na "8", co było najlepszą notą na jego pozycji i znalazł się w jedenastce 28. kolejki dziennika "L'Equipe" .

24-letni Majecki zawodnikiem klubu z Księstwa został w styczniu 2020 roku, ale natychmiast wypożyczono go z powrotem do Legii Warszawa. Grał tam do końca sezonu, a potem przeniósł się na Lazurowe Wybrzeże.