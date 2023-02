Polak znów wyróżniony! To będzie czarny koń Fernando Santosa?

Przemysław Frankowski wskoczył na bardzo wysoki poziom i nie zwalnia tempa w lidze francuskiej. Pomocnik Lens niedawno został wybrany do najlepszej "11" Ligue 1, a teraz trafił również do zespołu stycznia według portalu Whoscored. To bardzo dobra wiadomość dla selekcjonera reprezentacji Polski Fernando Santosa.