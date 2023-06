Polak zatrzymał ekipę milionerów. Momentalnie ogłoszono adekwatną nagrodę

W roku 2021 Clermont Foot znalazł się w Ligue 1 jako absolutny beniaminek. Był skazywany na pożarcie, a mimo to zdołał utrzymać miejsce w krajowej elicie . W kolejnym sezonie, zakończonym w ten weekend, należał z kolei do najsolidniejszych zespołów cyklu .

Drużyna zajęła ósme miejsce w końcowej tabeli i może mieć duże powody do satysfakcji. W ostatniej serii gier pokonała 3-2 PSG na jego terenie , mimo że po 21 minutach przegrywała już 0-2. Heroiczny zryw pozwolił wyrównać jeszcze przed przerwą, a po zmianie stron zadać decydujący cios.

Wieteska w jedenastce kolejki Ligue 1. Fernando Santos już na niego czeka

Całe spotkanie w ekipie gości rozegrał Mateusz Wieteska. W roli centralnie ustawionego stopera spisał się znakomicie. W nagrodę "L'Equipe" wybrała go do jedenastki kolejki. To pierwsze takie wyróżnienie dla 26-letniego zawodnika.