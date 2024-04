Polak puścił trzy bramki. To już koniec. Szaleństwo w obozie miliarderów

Paris Saint-Germain mistrzem Francji! Dla ekipy z Paryża to trzeci z rzędu i 12. w historii triumf na krajowym podwórku. Losy tytułu rozstrzygnęły się jednak bez udziału stołecznego zespołu. O wszystkim zadecydowała niedzielna porażka AS Monaco z Olympique Lyon (2-3). Na trzy kolejki przed końcem sezonu drużyna z księstwa ma do paryskiego potentata 12 punktów straty. W bramce pokonanych cały mecz rozegrał Radosław Majecki.