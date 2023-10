Dopiero w swoim trzecim sezonie w barwach OGC Nice Marcin Bułka otrzymał szansę na regularne występy. Postawić na niego postanowił trener Francesco Farioli, a Polak odpłacił mu się za zaufanie. I to jak! 24-latek zachwyca formą na początku sezonu, a francuskie media wskazują go jako niekwestionowanego bohatera Nicei. Dziennikarze L'Equipe podkreślają, że to właśnie dzięki znakomitej postawie golkipera Orlątka nie przegrały jeszcze żadnego meczu ligowego w tej kampanii.