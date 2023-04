Podwójny geniusz Messiego. Ronaldo wyprzedzony, magiczna liczba

Paris Saint-Germain z kompletem punktów

W sobotni wieczór lider mierzył się na wyjeździe z OGC Nice. Kolejna porażka mogła już znacząco skomplikować sytuację w tabeli. Przeciwnicy nie byli co prawda w najwyższej formie (cztery ostatnie pojedynki ligowe zremisowali), lecz nie zmieniało to faktu, że to PSG było murowanym faworytem.