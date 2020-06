Piłkarze Paris Saint-Germain po trwającej trzy i pół miesiąca przerwie wznowili treningi w zespole. Wprawdzie francuska ekstraklasa zakończyła przedwcześnie sezon z powodu koronawirusa, ale drużynę czekają zmagania w Lidze Mistrzów oraz w finale krajowych pucharów.

"Powrót na boisko!" - napisał klub mistrza Francji na twitterowym koncie.

Zamieszczono również kilkusekundowy film przedstawiający słynnego Brazylijczyka Neymara, wchodzącego na boisko treningowe w Saint-Germain-en-Laye, w pobliżu stolicy.



Paryżanie od poniedziałku do środy przechodzili badania lekarskie i testy fizyczne. W czwartek przeprowadzili już pierwszy po długiej przerwie trening zespołowy, z piłkami, ale na razie w małych grupach.



Najbliższe dwa miesiące będą pracowite dla PSG. Drużynę trenera Thomasa Tuchela pod koniec lipca czekają występy w zaległych finałowych meczach Pucharu Francji - z Saint-Etienne, a także Pucharu Ligi - z Olympique Lyon.



W sierpniu zespół wystąpi w dokończonej w formie turnieju Lidze Mistrzów, do której dotarł na razie do ćwierćfinału, eliminując w 1/8 finału - jeszcze przed pandemią - Borussię Dortmund.