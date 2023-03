Piłkarz PSG oficjalnie oskarżony o gwałt! To początek wielkich kłopotów

Pojawiło się oficjalne oskarżenie w sprawie gwałtu Achrafa Hakmiego

W tym momencie Achraf Hakimi został objęty sądowym dozorem. Więcej informacji i szczegółów w tej sprawie z pewnością pojawi się w niedalekiej przyszłości. Nad głową piłkarza PSG zebrały się bardzo ciemne chmury - dołączył on bowiem do grupy piłkarzy, którzy zostali oficjalnie oskarżeni o przestępstwo na tle seksualnym. W W ciągu ostatnich dwóch lat byli to również: Benjamin Mendy, Mason Greenwood i Dani Alves.