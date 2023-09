Piłkarz Ligue 1 groził skokiem z wiaduktu. Udane negocjacje służb

To były nerwowe godziny we Francji. Około 10:30 francuski piłkarz kongijskiego pochodzenia Alexis Beka Beka zjechał na pas awaryjny autostrady A8 i usiadł na krawędzi wiaduktu Magnan położonego na wysokości 100 metrów. Groził, że popełni samobójstwo. Szybko na miejscu pojawiła się straż pożarna, żandarmeria, wojsko i psycholog, którego wysłał sam klub defensywnego pomocnika - OGC Nice.

Żandarmeria podała ok. 14:00 że, zawodnik postanowił zrezygnować ze skoku i oddać się w ręce strażaków. Jak czytamy we włoskim Mediasecie, negocjacje były długie. Beka Beka został przewieziony do szpitala, ale jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. "Jest cały i zdrowy" - napisało Radio Monte Carlo Sport w swoim serwisie internetowym.