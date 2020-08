Piłka nożna. Ribeiro: Prędzej Messi trafi do PSG, niż Neymar wróci do Barcelony

Brazylijski agent piłkarski Wagner Ribeiro, który przyznaje, że wciąż reprezentuje interesy Neymara, odniósł się do przyszłości gwiazdy PSG. Jego zdaniem zawodnik pozostanie w stolicy Francji i w tym roku zalicza się do trójki najlepszych zawodników na świecie, do spółki z Robertem Lewandowskim i Kylianem Mbappe.

Saga związana z możliwym powrotem Neymara na Camp Nou rozpoczęła się niemal wraz z jego transferem z FC Barcelona do PSG.

Brazylijczyk opuścił "Dumę Katalonii", by wyjść z cienia Lionela Messiego i zdobyć Złotą Piłkę, co w poprzednich sezonach kompletnie mu się nie udawało. Jego przedstawiciel Wagner Ribeiro przyznał, że Neymar niegdyś rzeczywiście marzył o powrocie do "Barcy" lub przenosinach do Realu Madryt, ale to już przeszłość.

- Był czas, kiedy był smutny z powodu kontuzji. Chciał wtedy wrócić do Barcelony lub podpisać kontrakt z Realem Madryt - stwierdził Ribeiro, cytowany przez portal Veja. - Dzisiaj Neymar jest szczęśliwy i uważam, że w ciągu dwóch najbliższych lat nie odejdzie z PSG. Bardziej prawdopodobny jest transfer Messiego do PSG, niż powrót Neymara do Barcelony - dodał.