Strona "Football Observatory" w cyklicznym raporcie wyceniła najlepszych piłkarzy na świecie. Najdroższy jest Kylian Mbappe z Paris Saint-Germain, wyceniany na 259,2 milionów euro. Robert Lewandowski znalazł się na 49. Miejscu.

Polski napastnik został wyceniony na 75,6 miliona euro. To o wiele więcej niż w innym popularnym serwisie Transfermarkt, w którym wartość rynkowa Lewandowskiego wynosi 56 mln euro. Piłkarz Bayernu Monachium jest jedynym Polakiem w pierwszej setce rankingu.

"Football Observatory" wylicza wartość piłkarzy na podstawie specjalnie przygotowanego algorytmu. Najdroższym zawodnikiem jest Kylian Mbappe. Francuski napastnik Paris Saint-Germain został wyceniony na 259,2 mln euro na co wpływ mają nie tylko umiejętności, ale również młody wiek (21 lat), potencjał, dorobek (jest aktualnym mistrzem świata) i gra w jednym z najbogatszych klubów świata. Mbappe ma ważny kontrakt do 2023 roku. Co chwila wypływają informacje o możliwym transferze do Realu Madryt, już w przyszłym roku.

Czy za ponad 200 milionów euro? Dotychczasowy rekord transferowy należy do Neymara jr. Brazyliczyk został kupiony z Barcelony do Paris Saint-Germain za 222 miliony euro.