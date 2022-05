Paryż kontratakuje. Ogromna oferta dla gwiazdy

Paris Saint-Germain nie zamierza oddawać Kyliana Mbappe. Mistrzowie Francji zaoferowali napastnikowi pensję w wysokości czterech milionów funtów miesięcznie, co uczyniłoby go najlepiej zarabiającym piłkarzem. Wszystko jednak wskazuje, że zawodnik po sezonie odejdzie do Realu Madryt.

Zdjęcie Kylian Mbappe został najlepszym piłkarzem Ligue 1 / AFP