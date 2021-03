Brazylijczyk Neymar, wbrew pojawiającym się plotkom, ma pozostać w Paris St. Germain po 2022 roku i to na wiele lat, z bardzo wysokim kontraktem. "The Guardian" uważa, że gwiazda Paryża dostanie ogromną premię zwłaszcza wtedy, gdy PSG wygra Ligę Mistrzów.

Neymar trafił do Paris St. Germain za astronomiczną sumę ponad 220 mln euro. Kontrakt Brazylijczyka obowiązuje jednak do czerwca 2022 roku i chociaż to ponad rok, to już teraz zapadają pewne decyzje związane z jego przyszłością. Sporo mówiło się o tym, że Neymar może opuścić Paryż i Francję, ale zdaniem włoskiego dziennikarza Fabrizio Romano, piszącego dla "Guardiana", stanie się inaczej.



Neymar zostanie w Paris St. Germain

Piłkarz ma być blisko porozumienia z Paris St. Germain w kwestii pozostania i to być może aż do 2026 roku. Tak długie przedłużenie umowy oznacza oczywiście podwyżkę, a Neymar ma również otrzymać wysoką premię za wygranie przez PSG rozgrywek Ligi Mistrzów, czego Francuzi byli blisko już w 2020 roku - zatrzymał ich wtedy Bayern Monachium z Robertem Lewandowskim.



Dziennikarz nie podał wysokości premii, ale twierdzi, że w kwestii Neymara negocjacje są na ostatniej prostej i że na pewno zostanie on w Paris St. Germain, a bliski tego jest również Kylian Mbappe. Według nieoficjalnych wieści, Real Madryt raczej go z Paryża nie wyciągnie.