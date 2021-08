Lato 2021 zdecydowanie należy do PSG. W Paryżu kolejne transfery sprawiły, że nikt nie pamięta już o utracie mistrzowskiego tytułu na rzecz OSC Lille.

Paryżanie bez litości wykorzystali problemy Realu Madryt i Barcelony, nie płacąc odstępnego za niedawne symbole "El Clasico" - Sergio Ramosa i Lionela Messiego. Niedawni wielcy rywale, między którymi było gorąco na murawie, zjednoczą się, by w ostatnich latach kariery spróbować sięgnąć po Ligę Mistrzów w barwach PSG.



Sprowadzenie Ramosa, jakkolwiek zaskakujące, było tylko jednym z kilku mocnych ruchów wykonanych przez władze PSG. Do klubu latem dołączyli też (bez sumy odstępnego, choć z gigantycznymi prowizjami) - najlepszy piłkarz Euro 2020 Gianluigi Donnarumma i Georginio Wijnaldum. A trzeba dodać do tego sprowadzonego za 60 mln euro Achrafa Hakimiego oraz wykupionego za 16 mln euro Danilo Pereirę.

Kibice PSG już ostrzą sobie zęby, by zobaczyć w akcji trio Messi - Neymar - Mbappe. Zanim do tego jednak dojdzie, PSG ma w środę oficjalnie zaprezentować pozyskanie Messiego. Według wstępnych informacji Argentyńczyk ma podpisać umowę do końca sezonu 2022/23 z opcją przedłużenia o kolejny rok. Będzie zarabiał około 35 mln euro za sezon.



Potencjalny skład Paris Saint-Germain:

Gianluigi Donnarumma - Achraf Hakimi, Sergio Ramos, Marquinhos, Layvin Kurzawa - Marco Veratti, Georiginio Wijnaldum, Angel di Maria - Neymar, Lionel Messi, Kylian Mbappe.

Zmiennicy: Keylor Navas, Presnel Kimpembe, Thilo Kehrer, Danilo Pereira, Ander Herrera, Julian Draxler, Pablo Sarabia.

Zdjęcie Stadion Parc des Princes / Julien Mattia/Anadolu Agency / Getty Images

WG