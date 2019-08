Piłkarze Paris Saint-Germain pokonali Nimes Olympique 3-0 w swoim pierwszym meczu Ligue 1. Rezerwowym bramkarzem obrońców trofeum był Marcin Bułka. Zabrakło za to Neymara, którego paryscy kibice potwornie zwyzywali.





19-letni bramkarz trafił do PSG przed kilkoma tygodniami z Chelsea Londyn.

W paryskim zespole zabrakło za to Neymara. Brazylijczyk stracił serce do gry we Francji i za wszelką cenę chce wrócić do Hiszpanii. Internetowe wydania hiszpańskich dzienników podały, że w grę wchodzi jedynie transfer do Barcelony lub Realu Madryt. Dzień wcześniej dyrektor sportowy PSG Leonardo przyznał, że trwają rozmowy w sprawie przyszłości gwiazdora. Kibice PSG w niewybredny sposób jasno dali Brazylijczykowi do zrozumienia, co sądzą o jego zachowaniu.



Faworyci mieli dużą przewagę w posiadaniu piłki (75-25 procent po dziesięciu minutach) i w końcu objęli prowadzenie. Sędzia analizował sytuację na monitorze i podyktował "jedenastkę" za zagranie ręką w polu karnym przez jednego z gości. Paul Bernardoni wyczuł Edinsona Cavaniego, ale strzał był na tyle silny, że bramkarz minimalnie się spóźnił.

Bernardoni uratował swój zespół od utraty drugiej bramki w 35. minucie broniąc strzał Pabla Sarabii z pięciu metrów.



Cavani powinien podwyższyć na 2-0 przed przerwą, gdy piłkę na czystą pozycję wyłożył mu Kylian Mbappe, ale urugwajski snajper za lekko dostawił stopę do podania i spudłował z trzech metrów.

Zaliczkę gospodarzy podwoił Mbappe w 56. minucie. Rywale zostawili mu sporo miejsca w polu karnym, a gdy dostał podanie od Juana Bernata, strzałem z pierwszej piłki trafił w okienko.

Wynik ustalił wprowadzony po przerwie Angel Di Maria, który dostał podanie na czystą pozycję od Mbappe. Wielki udział w akcji miał Marco Verratti, który wślizgiem odebrał piłkę rywalowi obok pola karnego.

1. kolejka Francja - Ligue 1

2019-08-11 21:00 | Stadion: Parc des Princes | Arbiter: C. Turpin Paris Saint-Germain FC Nîmes Olympique 3 0 DO PRZERWY 1-0 E. Cavani 24' K. Mbappé 56' A. Di Maria 69'

3 0 Paris Saint-Germain Nîmes Olympique Areola Bernat Diallo Kehrer Marquinhos Silva Sarabia Draxler Verratti Cavani Mbappé Bernardoni Alakouch Briançon Martinez Miguel Paquiez Ferhat Philippoteaux Bobichon Valls Ripart SKŁADY Paris Saint-Germain Nîmes Olympique Alphonse Areola Paul Bernardoni Juan Bernat Sofiane Alakouch Abdou Diallo Anthony Briançon 75′ 75′ Thilo Kehrer Pablo Martinez Marquinhos Florian Miguel 80′ 80′ Thiago Silva 80′ 80′ Gaëtan Paquiez 64′ 64′ Pablo Sarabia García Zinedine Ferhat 61′ 61′ Julian Draxler 73′ 73′ Romain Philippoteaux 45′ 45′ Marco Verratti Antonin Bobichon 24′ (k.) 24′ (k.) Edinson Cavani 89′ 89′ Theo Valls 56′ 56′ Kylian Mbappé Renaud Ripart REZERWOWI Marcin Bułka Lucas Lionel Dias Colin Dagba Lucas Buadés Layvin Kurzawa Loïck Landre 75′ 75′ Thomas Meunier 89′ 89′ Théo Sainte-Luce 64′ 64′ 69′ 69′ Angel Di Maria 80′ 80′ Pierrick Valdivia 80′ 80′ Leandro Daniel Paredes Ahoueke Denkey Eric Maxim Choupo-Moting 73′ 73′ Haris Duljević

STATYSTYKI Paris Saint-Germain Nîmes Olympique 3 0 Posiadanie piłki 71% 29% Strzały 11 5 Strzały na bramkę 6 1 Rzuty rożne 2 6 Faule 17 6 Spalone 0 1