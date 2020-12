Francuskie media informują, że włodarze Paris Saint-Germain wybrali już następcę Thomasa Tuchela. Ma nim zostać Mauricio Pochettino, były trener Tottenhamu, a w przeszłości piłkarz PSG.

Co łączy Tuchela i Pochettino? Obaj w ostatnich latach przegrali finał Ligi Mistrzów. Niemiec - w bieżącym roku z Bayernem Monachium, Argentyńczyk - w 2019 roku prowadząc Tottenham uległ Liverpoolowi. Teraz to on ma poprowadzić PSG do triumfu w Champions League.



Przegrany finał z Bayernem z pewnością jest jednym z powodów zwolnienia Tuchela z PSG, ale akurat moment wybrany przez włodarzy klubu jest nieco zaskakujący. Media podały informację o dymisji w wigilijny poranek, dzień po ligowej wygranej 4-0 z RC Strasbourg.



Według zwykle bardzo dobrze poinformowanego Arnauda Hermanta z "L'Equipe, nazwisko nowego trenera PSG jest już znane. To Mauricio Pochettino.

48-latek pozostawał bez klubu od listopada zeszłego roku, kiedy rozstał się z Tottenhamem Hotspur. Zaledwie kilka miesięcy wcześniej doprowadził klub do finału Ligi Mistrzów, pracując w nim od 2014 roku. Wcześniej jako trener prowadził FC Southampton oraz Espanyol.



Co ciekawe, Pochettino w przeszłości był piłkarzem Paris Saint-Germain w latach 2001-03. Argentyńczyk trafił tam właśnie z Espanyolu, a później został sprzedany do Girondins Bordeaux.

