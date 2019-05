Kylian Mbappe, który został wybrany najlepszym piłkarzem oraz najlepszym młodym piłkarzem kończącego się w tym tygodniu sezonu Ligue 1, ma pozostać w przyszłym sezonie w Paris Saint-Germain. Tak klub zareagował na plotki o transferze do Realu Madryt.

Kylian Mbappe zasugerował, że może odejść z PSG

20-letni Mbappe zdobył dotychczas 32 ligowe bramki i przyczynił się do tego, że paryżanie zapewnili sobie tytuł mistrzowski. Jest pierwszym Francuzem, który uzyskał przynajmniej 30 goli, od prawie trzech dekad. W sezonie 1989/90 dokonał tego Jean-Pierre Papin.

- To może być czas, żebym przejął nowe obowiązki. Może tutaj, w PSG, a może gdzieś indziej, przy innym projekcie - powiedział Mbappe, odbierając nagrodę.

Od pewnego czasu mówi się o tym, że latem utalentowany napastnik, ubiegłoroczny mistrz świata, ma przenieść się do Realu. W poniedziałek klub zapewnił jednak, że Mbappe pozostanie w PSG na kolejny rok.

"PSG i Kylian Mbappe są ze sobą blisko związani od dwóch lat. Wspólna historia będzie nadal trwać w przyszłym sezonie" - napisano w komunikacie.

Francuz trafił do paryskiego klubu w 2017 roku na zasadzie wypożyczenia z AS Monaco. Rok później był już zawodnikiem PSG na stałe. Drużyna z Księstwa otrzymała za niego 180 milionów euro. To drugi najdroższy transfer w historii futbolu - rekordzistą jest Brazylijczyk Neymar, który przeszedł z Barcelony do PSG za 222 miliony.

