W ostatnim meczu 29. kolejki Ligue 1 doszło do sensacji. Paris Saint-Germain przegrało 1-2 z walczącym o utrzymanie Nantes.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Ligue 1. PSG - Nantes 1-2 skrót meczu (ELEVEN SPORT). Wideo Eleven Sports

29. kolejka Francja - Ligue 1

2021-03-14 21:00 | Stadion: Parc des Princes | Arbiter: Karim Abed Paris Saint-Germain FC FC Nantes 1 2 DO PRZERWY 1-0 J. Draxler 42' R. Muani 59' M. Simon 71'

PSG od początku przeważało i stwarzało groźne sytuacje. W 38. minucie Alban Lafont nogami obronił strzał Kyliana Mbappe. Cztery minuty później bardziej precyzyjnie uderzył Julian Draxler i bramkarz Nantes był bez szans.



Wydawało się, że drużyna z Paryża pewnie zmierza po zwycięstwo, ale w drugiej połowie sytuacja się odwróciła. Losy meczu odmienił Randal Kolo. W 59. minucie sam trafił do siatki, doprowadzając do wyrównania, a w 71. minucie asystował przy trafieniu Mosesa Simona.



Nantes do końca utrzymało korzystny wynik. To sensacja, bo zespół Antoine'a Kombouare'a bije się o utrzymanie. Po zwycięstwie nad PSG zajmuje 18. miejsce. Z kolei PSG jest wiceliderem Ligue 1. Ma 60 punktów. Do prowadzącego Lille traci trzy "oczka".



1 2 Paris Saint-Germain FC FC Nantes Lafont Castelletto Pallois Girotto Chirivella Coco Touré Traoré Blas Kolo Muani Simon Navas Dagba Marquinhos Kimpembe Diallo Pereira Di María Draxler Verratti Rafinha Mbappé SKŁADY Paris Saint-Germain FC FC Nantes Keylor Navas Alban Lafont 74′ 74′ Colin Dagba Jean-Charles Castelletto Marquinhos Nicolas Pallois Presnel Kimpembe Andrei Girotto Abdou Diallo Pedro Chirivella Burgos Luis Helio Pereira Danilo Marcus Coco 62′ 62′ Angel Di Maria Abdoulaye Touré 42′ 42′ 74′ 74′ Julian Draxler 50′ 50′ Charles Traoré 67′ 67′ Marco Verratti 84′ 84′ Ludovic Blas 48′ 48′ 56′ 56′ Alcantara Rafinha 59′ 59′ 83′ 83′ Randal Kolo Muani Kylian Mbappé 71′ 71′ 45′ 45′ 83′ 83′ Moses Daddy Simon REZERWOWI Sergio Rico Denis Petrić Mitchel Bakker Batista Mendy 74′ 74′ Thilo Kehrer Abdoulaye Sylla Layvin Kurzawa Anthony Limbombe Ekango Timothee Pembele 84′ 84′ Imran Louza Idrissa Gana Gueye 83′ 83′ Abdoul Kader Bamba 62′ 62′ Leandro Daniel Paredes Kalifa Coulibaly 74′ 74′ Pablo Sarabia García 83′ 83′ Renaud Emond 56′ 56′ Mauro Emanuel Icardi Rivero Quentin Merlin

STATYSTYKI Paris Saint-Germain FC FC Nantes 1 2 Posiadanie piłki 74,3% 25,7% Strzały 12 10 Strzały na bramkę 6 7 Rzuty rożne 9 1 Faule 14 15

