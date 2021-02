Angel Di Maria podgrzewa atmosferę przed starciem z FC Barcelona w Lidze Mistrzów. Argentyńczyk stwierdził, że istnieje duża szansa, iż Lionel Messi wkrótce zasili szeregi Paris Saint-Germain.

W środę PSG wysoko pokonało Nimes 3-0. Pięknym trafieniem popisał się Kylian Mbappe, a jeszcze przed przerwą piłkę do bramki rywala skierowali Pablo Sarabia oraz Angel Di Maria.



To właśnie wypowiedź ostatniego z nich rozgrzała do czerwoności sportowe media. Tuż po meczu Di Maria odniósł się do ewentualnych przenosin Messiego do zespołu mistrza Francji.

- Mam nadzieję, że Leo do nas dołączy. Jest na to duża szansa. Musimy być cierpliwi i czekać na rozwój wypadków - powiedział argentyński skrzydłowy w pomeczowej rozmowie.



Te słowa reprezentacyjnego kolegi Messiego z pewnością martwią kibiców Barcelony. Nie od dziś wiadomo, że sześciokrotny zdobywca Złotej Piłki ma nie po drodze z władzami klubu, a konflikt w ostatnich dniach zaognił się, gdy do mediów wyciekły szczegóły umowy Argentyńczyka. Zwłaszcza, że przy okazji sugerowano, iż bajeczny kontrakt Messiego rujnuje mające gigantyczne problemy klub.



Co więcej, już 16 lutego Barcelonę i PSG czeka pierwsze spotkanie w meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów. Dla paryżan będzie to okazja do rewanżu za przegrany w niesamowitych okolicznościach dwumecz z 2017 roku.

