Dlaczego jednak Mbappe chce zostać na Parc des Princes jeszcze jeden sezon, a nie odejść już teraz? Według Hiszpanów z "Revelo" chodzi oczywiście o pieniądze. Za grę w PSG w sezonie 2023/24 zawodnik zainkasuje około 200 mln euro, na co składa się pensja plus bonusy .

Associated Press / © 2023 Associated Press

Mbappé prowadzi trening przed starciem z Grecją. WIDEO / Associated Press / © 2023 Associated Press

Kylian Mbappe i PSG. Klub nie nie ma pola manewru

Klub nie ma dużego pola manewru. Co prawda prezes Nasser Al-Khelaïfi przedstawił mu ultimatum, ale Mbappe nic nie zmusza do opuszczenia zespołu. Tym bardziej, że Real Madryt, gdzie prawdopodobnie się uda, woli zaczekać rok i wziąć go za darmo jako piłkarza bez kontraktu.