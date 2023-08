Kontrakt Kyliana Mbappe z Paris Saint-Germain wygasa 30 czerwca 2024 roku. Prezes klubu Nasser Al-Khelaifi nie chce, by zawodnik odszedł za dziesięć miesięcy bez ceny odstępnego, więc kazał piłkarzowi decydować: albo przedłużenie umowy, albo sprzedaż. Zawodnik grał na czas - odrzucił transfer do Arabii Saudyjskiej, nie zbliżył się też do prolongowania kontraktu.