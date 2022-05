Ostatnia oferta PSG dla Mbappe. Kwoty z kosmosu

Ważą się losy jednego z najlepszych piłkarzy świata. Kilka dni temu Kylian Mbappe powiedział, że decyzję czy pozostanie w PSG, czy odejdzie do Realu Madryt, poda za kilka dni. Koło 28 maja, gdy we Francji zacznie się zgrupowanie kadry przed meczami Ligi Narodów. "L’Equipe" i inne francuskie media twierdzą, że stanie się to w niedzielę, lub nawet jutro - w sobotę.

Zmącony spokój Realu Madryt. Co będzie z Mbappe?

Szefowie Realu Madryt byli dotąd spokojni. Piłkarz zapewnił ich, że od nowego sezonu będzie grał na Santiago Bernabeu. Spełni w ten sposób marzenie z dzieciństwa. Ale katarscy szefowie PSG przypuścili kontratak. Mbappe to ich najlepszy piłkarz, najlepszy piłkarz Ligue 1. Do akcji wkroczył nawet prezydent Francji Emmanuel Macron, by przekonać piłkarza do pozostania w kraju.

Mbappe i PSG spotkają się jeszcze w ostatniej chwili. Eurosport podał, że piłkarz dostanie ofertę nie do odrzucenia. 300 mln euro za podpisanie nowej umowy i 100 mln euro rocznej pensji netto. Byłby oczywiście zdecydowanie najlepiej opłacanym graczem świata.

Co w tej sytuacji zdecyduje Mbappe? Madryckie media podają, że szefowie Realu są skonsternowani i sami stracili pewność, czy Francuz założy w przyszłym sezonie koszulkę Królewskich.