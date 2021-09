PSG ma za sobą naprawdę udane okienko transferowe - być może jedno z najlepszych okienek w wykonaniu pojedynczego zespołu w historii futbolu. Do drużyny ze stolicy Francji dołączył przede wszystkim Leo Messi, który z powodu problemów finansowych FC Barcelona musiał opuścić "Blaugranę" i jako wolny zawodnik dołączył do Paris Saint-Germain w sierpniu.

Nie był on oczywiście jedynym wzmocnieniem klubu. "Les Parisiens" pozyskali także Sergio Ramosa, Gianluigiego Donnarummę, Georginio Wijnalduma czy Achrafa Hakimiego. Ostatecznie rozwiązała się też kwestia Danilo Pereiry, który po trwającym jeden sezon wypożyczeniu związał się z PSG stałym kontraktem.



Co więcej paryżanie zatrzymali swoją wielką gwiazdę - Kyliana Mbappe, który przez całe lato łączony był z przejściem do Realu Madryt. W grę miały wchodzić niebagatelne sumy transferu, dochodzące nawet pod 200 mln euro, ale zarząd PSG pozostał niewzruszony.



Ligue 1. Nuno Mendes zawodnikiem PSG w ostatniej chwili

Jak się jednak okazało, paryżanie swoje ostatnie słowo powiedzieli dosłownie w końcowych chwilach okienka, decydując się na dość ciekawy ruch. Do francuskiej stolicy trafi bowiem Nuno Mendes, dotychczas zawodnik lizbońskiego Sportingu.



19-letni lewy obrońca postrzegany jest jako wielki talent. Już w ostatnim sezonie był zresztą bardzo ważnym ogniwem w portugalskiej ekipie, która sięgnęła po krajowe mistrzostwo oraz Puchar Ligi. W ogólnym rozrachunku zanotował 47 występów dla "Lwów".

PSG wypożyczyło Mendesa na rok

Jak poinformowało PSG w swoim oficjalnym serwisie, Mendes dołączy do drużyny na zasadzie rocznego wypożyczenia (do 30 czerwca 2022 roku), z możliwością późniejszego pozostania w klubie w ramach transferu definitywnego.



Portugalczyk okazję do debiutu w nowej ekipie będzie mieć już 11 września - wówczas Paris Saint-Germain zmierzy się w lidze z Clermont, a więc zespół, który zdaje się być dogodnym rywalem do przetestowania nowego nabytku.



