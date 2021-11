Lider przystępował do tego spotkania osłabiony. Przede wszystkim zabrakło Lionela Messiego, ale nie było także Sergia Ramosa (Hiszpan jeszcze nawet nie zadebiutował), Presnela Kimpembe, Marca Verattiego czy Leonarda Paredesa.

Początek należał do Bordeaux, ale bez efektów bramkowych.

Potem do pracy zabrał się duet gwiazd PSG. W 26. minucie Kylian Mbappe podał na drugą stronę pola karnego do Neymara. Brazylijczyk zrobił krótki zwód i uderzył przy pierwszym słupku. Gola zadedykował swojej przyjaciółce, tragicznie zmarłej Marilii Mendoncy.



Z kolei w 43. minucie akcję rozpoczął Neymar, podał do Mbappe, który odegrał do Brazylijczyka, a ten uderzył z pierwszej piłki do siatki.



Paryżanie się nie zatrzymywali. W 63 minucie Ander Herrera zagrał prostopadle do Georginia Wijnalduma, a ten wystawił piłkę Mbappe, który trafił do pustej bramki.

Bordeaux - PSG. Gospodarze gonili do końca

Gospodarze na 12 minut przed końcem strzelili honorowego gola. Danilo nie potrafił dwa razy wybić piłki sprzed własnego pola karnego, w końcu Yacine Adli dośrodkował z lewej strony, a Alberth Elis z bliska pokonał Keylora Navasa (Gianluigi Donnarumma siedział tylko na ławce).



W doliczonym czasie Bordeaux zdobyło nawet kontaktową bramkę. Rezerwowi Jimmy Briand i M'Baye Niang wymienili między sobą piłkę, a ten drugi trafił do siatki. To już było jednak za późno, aby wywalczyć chociaż punkt.



13. kolejka Francja - Ligue 1

2021-11-06 21:00 | Stadion: Stade Matmut-Atlantique | Arbiter: Ruddy Buquet Girondins Bordeaux Paris Saint-Germain FC 2 3 DO PRZERWY 0-2 A. Elis 78' M. Niang 90' Neymar 26',43' K. Mbappé 63'

2 3 Girondins Bordeaux Paris Saint-Germain FC Costil Kwateng Rode Gregersen Koscielny Mangas Junior Pembélé Dilrosun Otávio Adli Elis Martínez Navas Hakimi Mouh Kehrer Marquinhos Bernat Dina Wijnaldum Herrera Draxler Mbappé Neymar 2 SKŁADY Girondins Bordeaux Paris Saint-Germain FC Benoît Costil Keylor Navas Enock Kwateng Achraf Hakimi Mouh Stian Rode Gregersen Jan Thilo Kehrer Laurent Koscielny Marquinhos 68′ 68′ Ricardo Luís Chaby Mangas 64′ 64′ Juan Bernat 86′ 86′ Jean Emile Junior Onana Onana 75′ 75′ Eric Junior Dina Ebimbe 28′ 28′ 46′ 46′ Timothée Joseph Pembélé Georginio Wijnaldum 79′ 79′ Javairô Dilrosun Ander Herrera Agüera 68′ 68′ Otávio Henrique Passos Santos 75′ 75′ Julian Draxler Yacine Adli 63′ 63′ 74′ 74′ 86′ 86′ Kylian Mbappé 78′ 78′ Alberth Josué Elis Martínez 26′, 43′ 26′, 43′ . Neymar REZERWOWI Gaëtan Poussin Gianluigi Donnarumma Abdel Jalil Zaim Idriss Medioub El Chadaille Bitshiabu 46′ 46′ Gideon Mensah Colin Dagba 86′ 86′ Fransérgio Rodrigues Barbosa 64′ 64′ Nuno Alexandre Tavares Mendes 79′ 79′ Jimmy Briand 75′ 75′ Luis Helio Pereira Danilo Samuel Kalu Ojim Angel Di Maria Sékou Mara Ismaël Gharbi 68′ 68′ 90′ 90′ 88′ 88′ M'Baye Babacar Niang 75′ 75′ Idrissa Gana Gueye 68′ 68′ Rémi Oudin 86′ 86′ Mauro Emanuel Icardi Rivero

STATYSTYKI Girondins Bordeaux Paris Saint-Germain FC 2 3 Posiadanie piłki 43,6% 56,4% Strzały 11 10 Strzały na bramkę 8 8 Rzuty rożne 10 5 Faule 9 10 Spalone 3 3

