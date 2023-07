Oskarżyli klub o znęcanie się nad gwiazdą. To nie pierwszy taki przypadek

Mbappe w zeszłym roku miał odejść do Realu Madryt. W ostatniej chwili zawodnik jednak zdecydował się zostać w Paryżu. Przedłużył kontrakt na dwa lata z opcją na jeszcze jeden rok, ale to w jego gestii pozostało, czy z niej skorzysta.

I ostatnio oznajmił, że wypełni umowę i zostanie jeszcze na rok w PSG, ale nic więcej. Klub nie zamierzał zostawić tak tej sprawy i ewentualnie stracić najlepszego zawodnika za darmo.

W efekcie, aby wywrzeć na nim presję, nie zabrał go na zgrupowanie w Azji. Za Mbappe wstawił się związek francuskich piłkarzy (UNFP). Wydał on oświadczenie, w którym "potępił" takie traktowanie graczy. Organizacja zwróciła uwagę, że jest on tylko najnowszą gwiazdą, która spotkała się z takim zachowaniem ze strony klubu. W tym gronie są też: Layvin Kurzawa, Leandro Paredes, Georginio Wijnaldum i Keylor Navas.

"Wszyscy ci gracze muszą korzystać z tych samych warunków pracy, co reszta profesjonalnej siły roboczej. UNFP uważa, że przydatne będzie, aby przypominać menedżerom, że wywieranie presji na pracownika - na przykład poprzez pogorszenie jego warunków pracy - aby zmusić go do odejścia lub zaakceptowania tego, czego chce pracodawca, stanowi molestowanie moralne, które francuskie prawo zdecydowanie potępia" - napisano.

Co będzie dalej z Mbappe? W sobotę trenował z drugą drużyną, a w najgorszym wypadku może spędzić sezon bez występów. PSG chciałoby na nim zarobić, mówi się o 200 milionach euro, ale jak podają francuskie media Real na pewno nie będzie skłonny zapłacić tak wielkich pieniędzy, tym bardziej, że piłkarzowi za rok kończy się umowa.

Zobaczymy, kto wygra to przeciąganie liny. PSG co prawda może sobie pozwolić, aby nawet taki zawodnik nie grał przez rok, ale to będzie dla niego wielka strata wizerunkowa. Z kolei w 2024 odbędą się mistrzostwa Europy i Mbappe raczej nie będzie chciał stracić sezonu przed tak wielka imprezą.

