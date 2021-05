Arkadiusz Milik w styczniu zamienił Napoli na Olympique Marsylia i był to dobry ruch polskiego napastnika! Atakujący łącznie rozegrał 16 spotkań dla klubu z południa Francji i udało mu się odbudować strzelecką formę, dzięki czemu zdobył 10 bramek.

Arkadiusz Milik opuszczał Neapol w atmosferze przeciągającego się konfliktu. Reprezentant Polski nie przedłużył bowiem wygasającego z Napoli kontraktu, przez co spędził całą połowę sezonu poza grą.



W takiej sytuacji szanse Milika na Euro 2020 drastycznie malały, a i włodarze Napoli mieli świadomość, że każdy kolejny tydzień bez występów napastnika zmniejsza jego transferową wartość. Dodatkowo reprezentant Polski mógłby odjeść z klubu na zasadzie wolnego transferu, co zdecydowanie nie przypadłoby do gustu znanemu z twardego podejścia do kwestii finansowych Aurelio De Laurentiisowi.



Polski napastnik nie mógł narzekać na brak zainteresowania. Według włoskich mediów sytuację Milika obserwowały AS Roma, Juventus, Inter Mediolan czy Atletico Madryt. Finalnie atakujący trafił do Francji. Olympique Marsylia złożył ofertę wypożyczenia z możliwością wykupu gracza za 8 milionów euro (+ 4 milionów w bonusach).



Świetna forma Arkadiusza Milika! Reprezentant Polski zdobył 9 dziewięć bramek w Ligue 1

Decyzja o przejściu do Marsylii okazała się strzałem w dziesiątkę. Milik szybko odnalazł się w nowym środowisku i pod wodzą Jorge Sampaoliego stał się jedną z kluczowych postaci w drużynie.



Reprezentant Polski efektownie i przede wszystkim skutecznie współpracował z klubowymi kolegami, a w szczególności z Dimitri Payetem. Udało mu się zaliczyć asystę przy efektownym trafieniu Francuza. Milik zgrał futbolówkę głową, a były gracz m.in. West Hamu strzałem z powietrza wpakował piłkę do bramki.





Milik przede wszystkim świetnie spisywał się jednak w ataku i łącznie zdobył 10 bramek (w tym jedną w pucharze Francji). Reprezentant Polski swojego pierwszego gola dla Marsylii strzelił w ligowym meczu z Lens. Atakujący świetnie odnalazł się w polu karnym po zagraniu z rzutu wolnego i z najbliższej odległości wpakował piłkę do siatki.



Większość goli reprezentant Polski zdobył lewą nogą, będąc w polu karnym. Milik pewnie wykorzystał trzy rzuty karne i dwa razy udało mu się trafić do siatki po strzale głową.

Najbardziej efektownym trafieniem polskiego atakującego niewątpliwie było trafienie w meczu z Montpellier. Milik pewnie zabrał się z piłką, minął dwóch rywali i pewnym uderzeniem dopełnił formalności.





Arkadiusz Milik łącznie zdobył 10 bramek dla Marsylii, dziewięć będąc w polu karnym i jedną z dystansu:



Lewą nogą: 7 (w tym 3 po rzutach karnych)

Prawą nogą: 1

Głową: 2



To nie był najlepszy sezon w wykonaniu Marsylii, lecz finalnie ekipa z Lazurowego Wybrzeża zakwalifikowała się do Ligi Europy. Gracze Sampaoliego uplasowali się na 5. miejscu z dorobkiem 60 punktów.



Milik był również najskuteczniejszym zawodnikiem Marsylii w Ligue 1. Reprezentant Polski strzelił dziewięć bramek, a drugi w tej klasyfikacji Florian Thauvin trafił do siatki osiem razy.



